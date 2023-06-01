До поліклініки в Деснянському районі Києва, поруч з якою загинули люди, виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки.

Вони на місці з’ясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці, повідомили в пресслужбі КМДА.

Там зазначили, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати.

«Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно», — зазначили в КМДА.

Нагадаємо, чоловік однієї з загиблих розповів, як вони намагалися потрапити в укриття, однак воно виявилося зачиненим.