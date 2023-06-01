Канада отримала від України перелік військового обладнання, необхідного їй для успішного протистояння Росії.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні до учасників найбільшої у Канаді виставки товарів оборонного призначення CANSEC, що триває в Оттаві.
— Україна передала перелік необхідних канадських товарів й технологій уряду Канади, — сказав Олексій Резніков.
За його словами Україна прагне укласти партнерства із Канадою та компаніями її оборонного сектора, аби обладнання «було доступне нам, коли потрібно, і у необхідному обсязі».
— Україна зараз виконує завдання, для якого було створено НАТО: Україна — щит Європи на сході від російської загрози. Ми знищуємо військову силу, спрямовану проти європейських цінностей й свободи, — наголосив міністр.
Він додав, що «ухвалювані нами сьогодні рішення впливатимуть на розвиток європейської та глобальної безпеки протягом років».
— Чим менше є російської зброї — тим менше російських впливів, — зазначив Олексій Резніков.
Нагадаємо, Канада розширює програму підтримки, щоб українці, які рятуються від війни, могли спрощено подати заявку на отримання дозволу на роботу чи навчання.
Канада отримала від України перелік військового обладнання, необхідного їй для успішного протистояння Росії.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні до учасників найбільшої у Канаді виставки товарів оборонного призначення CANSEC, що триває в Оттаві.
— Україна передала перелік необхідних канадських товарів й технологій уряду Канади, — сказав Олексій Резніков.
За його словами Україна прагне укласти партнерства із Канадою та компаніями її оборонного сектора, аби обладнання «було доступне нам, коли потрібно, і у необхідному обсязі».
— Україна зараз виконує завдання, для якого було створено НАТО: Україна — щит Європи на сході від російської загрози. Ми знищуємо військову силу, спрямовану проти європейських цінностей й свободи, — наголосив міністр.
Він додав, що «ухвалювані нами сьогодні рішення впливатимуть на розвиток європейської та глобальної безпеки протягом років».
— Чим менше є російської зброї — тим менше російських впливів, — зазначив Олексій Резніков.
Нагадаємо, Канада розширює програму підтримки, щоб українці, які рятуються від війни, могли спрощено подати заявку на отримання дозволу на роботу чи навчання.