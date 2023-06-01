Канада отримала від України перелік військового обладнання, необхідного їй для успішного протистояння Росії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні до учасників найбільшої у Канаді виставки товарів оборонного призначення CANSEC, що триває в Оттаві.

— Україна передала перелік необхідних канадських товарів й технологій уряду Канади, — сказав Олексій Резніков.

За його словами Україна прагне укласти партнерства із Канадою та компаніями її оборонного сектора, аби обладнання «було доступне нам, коли потрібно, і у необхідному обсязі».

— Україна зараз виконує завдання, для якого було створено НАТО: Україна — щит Європи на сході від російської загрози. Ми знищуємо військову силу, спрямовану проти європейських цінностей й свободи, — наголосив міністр.

Він додав, що «ухвалювані нами сьогодні рішення впливатимуть на розвиток європейської та глобальної безпеки протягом років».

— Чим менше є російської зброї — тим менше російських впливів, — зазначив Олексій Резніков.

Нагадаємо, Канада розширює програму підтримки, щоб українці, які рятуються від війни, могли спрощено подати заявку на отримання дозволу на роботу чи навчання.