Від початку повномасштабної війни в Україні вдалося повністю відбудувати 284 медзаклади.

Найбільше відновлених медзакладів – на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

— Cтаном на травень 2023 року вдалося повністю відновити 284 об’єкти медзакладів, ще 319 об’єктів відновлено частково, – йдеться у повідомленні.

Загалом за понад 15 місяців повномасштабної війни було пошкоджено 1327 об’єктів медзакладів та ще 183 об’єкти зруйновано повністю. Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини та Чернігівщини.

Нагадаємо, станом на липень 2022 року повідомлялося, що з початку вторгнення було вщент зруйновано 12 медичних закладів у Миколаївській області.