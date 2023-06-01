Гендиректор директор Tesla Ілон Маск знову обійшов у рейтингу магната предметів розкоші Бернара Арно після того, як акції LVMH впали на 2,6% на торгах у Парижі.

Про це повідомляє Bloomberg .

Цього року 51-річний Маск і 74-річний француз змагаються в індексі мільярдерів Bloomberg, до якого входять 500 найбагатших людей світу.

Арно вперше обійшов Маска у грудні, коли технологічна індустрія зіткнулася з труднощами, а предмети розкоші продемонстрували стійкість перед інфляцією. LVMH, яку заснував Арно, володіє такими брендами, як Louis Vuitton, Fendi та Hennessy.

Нагадаємо, соцмережа Twitter зараз коштує лише третину від тієї суми, яку мільярдер Ілон Маск заплатив наприкінці минулого року.