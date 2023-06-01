Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева для участі у другому саміті Європейського політичного співтовариства, який приймає Республіка Молдова.
Про це повідомляє Moldova Liberă.
Саміт походить у Молдові 1 червня збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.
Президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц входять до високопосадовців європейських офіційних осіб, які візьмуть участь у саміті.
Саміт відбудеться у замку Мімі у селі Булбоаке приблизно за 35 кілометрів від Кишинева.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева для участі у другому саміті Європейського політичного співтовариства, який приймає Республіка Молдова.
Про це повідомляє Moldova Liberă.
Саміт походить у Молдові 1 червня збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.
Президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц входять до високопосадовців європейських офіційних осіб, які візьмуть участь у саміті.
Саміт відбудеться у замку Мімі у селі Булбоаке приблизно за 35 кілометрів від Кишинева.