Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева для участі у другому саміті Європейського політичного співтовариства, який приймає Республіка Молдова.

Про це повідомляє Moldova Liberă .

Саміт походить у Молдові 1 червня збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц входять до високопосадовців європейських офіційних осіб, які візьмуть участь у саміті.

Саміт відбудеться у замку Мімі у селі Булбоаке приблизно за 35 кілометрів від Кишинева.