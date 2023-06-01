За 43-ій тиждень роботи «зернового коридору», з 22 по 28 травня 2023 року, через морські порти Одеської області було експортовано 210,5 тисячі тонн агропромислової продукції, що на 78% більше відвантажень цим каналом, ніж тиждень тому.

Про це йдеться у повідомленні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

— Приріст є, однак це мінімальні відвантаження в порівнянні з потенціалом цього каналу експорту, – повідомили в УКАБ.

Найбільші обсяги експорту протягом 43 тижня роботи «зернового коридору» становили кукурудза (91% експорту за цей період) та ячмінь (9%).

Українська продукція попрямувала в Китай, Іспанію та Єгипет.

За тиждень з портів «Великої Одеси» було відвантажено лише 4 судна (як і тиждень тому), а інспекцію на вхід пройшло 15 суден.

— Із такими показниками експортувати надлишки продукції, що знаходяться на території України, до початку надходження нового врожаю буде надзвичайно складно. Російська сторона продовжує гальмувати роботу цього каналу експорту, – йдеться в повідомленні.

Усього з початку роботи «зернового коридору» з 1 серпня 2022 року по 28 травня 2023 року вдалося експортувати 30,5 млн тонн продукції АПК.

Раніше, 17 травня 2023 року, Реджеп Ердоган разом із заявою про продовження функціонування Чорноморської зернової ініціативи ще протягом двох місяців повідомив про досягнуту домовленість щодо виведення турецьких суден із портів «Миколаїв» і «Ольвія».

З огляду на цю інформацію кореспондент «НикВести» поцікавився у начальника Миколаївської філії ДП «АМПУ» Андрія Гранатурова щодо долі іноземних суден в миколаївському порту. Він повідомив, що більшість іноземних суден у порту дійсно не є турецькими, але заявив, що не може прокоментувати, яким чином будуть реалізовані домовленості щодо розблокування руху суден, про які було оголошено напередодні.

Варто зазначити, що Україна неодноразово пропонувала розширити дію «зернової ініціативи» з трьох нинішніх портів – «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» – ще й на Миколаїв.

Пізнвше Україна звернулася до Туреччини з пропозицією стати посередником для виведення з українських портів не лише шести заблокованих від початку війни турецьких суден, а й 38 суден інших іноземних судновласників, і отримала принципову згоду.