Росія ще має достатньо і ракет, і дронів-камікадзе, щоб атакувати Україну.

Про це в ефірі «Свобода Ранок» (проєкт «Радіо Свобода») сказав народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, це питання напередодні обговорювали на закритому засіданні Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки за участю представників Міністерства оборони та Головного управління розвідки.

— На жаль, я не можу назвати вам цифри, про які ми говорили. Але, скажемо так, Росія ще має можливості наносити удари по Україні… Не 2-3 рази, дивлячись від кількості. Якщо один раз там запустити все, що є, то це один раз. А якщо в такому темпі, як є, то в принципі ми маємо тримати свою ППО напоготові, – сказав Роман Костенко.

Парламентар також вважає, що Росія посилила обстріли, щоб продовжувати тероризувати українців, а також щоб виявити та виснажити українську систему протиповітряної оборони.

— Перевіряють і намагаються виснажити нашу ППО. Тому що наша ППО зараз дійсно сильна, вони не дають пролітати ні російським ракетам, не дають взагалі можливості літати російським літакам над нашою територією. Тому намагаються виснажувати ППО, щоб в перспективі можна було застосовувати свою авіацію, якої в них багато, – сказав він.

Також Роман Костенко прокоментував інцидент із закритими укриттями під час російської ракетної атаки, через який загинули люди. Він вважає, що відповідальними за це є не тільки органи місцевого самоврядування, а й виконавці, які, на його думку, мають бути покарані.

— Коли прийдуть інші на їх місце, вони будуть розуміти, що цього робити не можна. Тут вже проблема не в системі, а у виконавцях. За півтора року, я думаю, вже всі мають розуміти, що укриття мають бути відкриті і люди мають туди попадати. Якщо цього не зрозуміли і проблема ще вище виконавців, то треба розібратися, – каже Роман Костенко.

Раніше повідомлялося, що росіяни справді вичерпали значний запас ракетного озброєння, однак їм вдалося налагодити виробництво, попри міжнародні санкції.