У Миколаєві пляжі та прибережні зони відпочинку закриті для відвідування.

Як повідомили в Миколаївській міській раді, на період дії воєнного стану в місті заборонена:

робота пляжів та місць відпочинку на прибережних зонах;

використання плавучих засобів;

влаштування водних атракціонів, місць для занять водними видами спорту, фізкультурно-оздоровчих занять.

Відповідне рішення було прийнято виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 2 червня 2022 року.

— Існує небезпека, що в акваторії пляжів можуть бути вибухонебезпечні предмети: нерозірвані боєприпаси, касетні елементи, які не здетонували, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем, що на пляжах можна буде відпочивати, якщо рятівники ретельно дослідять прилеглу акваторію і розмінують усі ділянки. А 2 червні 2022 року рятувальники обстежили пляжі Миколаєва та знайшли нерозірвані «касети» на пляжі «Стрілка».