Кабінет Міністрів схвалив призначення на посаду голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Наразі він очолює Київську міську прокуратуру.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кіпер очолить Одеську ОВА, якщо відповідний указ підпише президент Володимир Зеленський.

З 1 березня 2022 року до 15 березня 2023 року Одеську ОВА очолював військовий Максим Марченко. З 10 квітня обов’язки голови ОВА виконує Борис Волошенков.

Як повідомляє hromadske, Олег Кіпер народився на Одещині. Працював слідчим, прокурором і його заступником в Одеській та Івано-Франківській областях.

За часів Віктора Януковича він був заступником начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури. У жовтні 2014 року його люстрували, внісши до списку людей, яким заборонено працювати в органах державної влади до 2024 року.

У 2015 році Кіпер балотувався до Одеської міськради, але не пройшов.

Однак у жовтні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув Кіпера на посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, назвавши люстрацію безпідставною, а причетність до узурпації влади Януковичем — не встановленою.

З 9 червня 2020-го він працював заступником прокурора Києва, а з 27 липня став прокурором Києва.

Журналісти «Схем» з’ясували, що на початку 2023 року Кіпер провів 10-денну відпустку за кордоном.