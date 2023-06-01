Напередодні Міжнародного дня захисту дітей український співак Дмитро Монатік (Monatik) та керівник студії «Квартал 95» актор Євген Кошовий відвідали медичний заклад в Миколаєві, де перебувають постраждалі внаслідок війни маленькі пацієнти.

Відео артисти виклали в своїх соціальних мережах.

Діти, як пише Monatik, перебувають на лікуванні у надскладних умовах, маючи на увазі постійну загрозу і тривогу, але лікарі та медичний персонал щодня намагаються покращити щодня. Діти при цьому ж показують неймовірний приклад стійкості духу.

«Намагалися хоча б ненадовго подарувати позитивні емоції! Нагадати про віру у мрії! Дуже боляче, що вони переживають це все:( Але я вірю, що їх життєвий шлях, їх сила, їх несправедливий, складний досвід темного часу — наше світле майбутнє! Наші майбутні лідери і приклад. Наші супергерої!», - написав співак.

Нагадаємо, 1 червня у Миколаївському зоопарку влаштують свято до Дня захисту дітей.