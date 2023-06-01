Пологовий будинок №1 міста Миколаєва отримав від благодійників сучасний фетальний монітор для контролю за перебігом вагітності.
Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я міськради.
Прилад, призначений для оцінки серцевого ритму малюка, використовують у відділенні патології вагітних.
Нагадаємо, у Миколаєві міська влада вивчає питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігається скорочення кількості пологів.
Пологовий будинок №1 міста Миколаєва отримав від благодійників сучасний фетальний монітор для контролю за перебігом вагітності.
Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я міськради.
Прилад, призначений для оцінки серцевого ритму малюка, використовують у відділенні патології вагітних.
Нагадаємо, у Миколаєві міська влада вивчає питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігається скорочення кількості пологів.