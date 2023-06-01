Нагадаємо, близько 6-ї ранку 8 жовтня на Керченському мосту, що пов'язує окупований Росією Крим з територією РФ, стався потужний вибух.

Національний антитерористичний комітет РФ заявив, що на Кримському мості стався підрив вантажного автомобіля.

Прогнозів щодо термінів відновлення Кримського мосту наразі немає. Президенту РФ Володимиру Путіну повідомили про пожежу на Кримському мості, він доручив створити урядову комісію.

Пізніше в РФ заявили, що слідство встановило дані вантажного автомобіля та його власника, який підірвав Кримський міст.

На думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, вибух на Кримському мосту свідчить про початок у Росії ери протистояння силовиків.

Він також повідомив, що вибух на Кримському мості могли організувати самі росіяни, а надзвичайна подія могла стати наслідком протистояння між ФСБ та військовими.