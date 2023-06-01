Як відзначили в Ruag, в купівлі зацікавлений німецький оборонний концерн Rheinmetall. Після інспекції й ремонту танки будуть передані Україні.

У відповідь на неофіційний запит Ruag в березні, Державний секретаріат з економічних питань заявив, що концерн не отримає дозволу на таку угоду, оскільки Швейцарія стоїть на своєму нейтралітеті, згідно з яким вона не підтримує жодну з країн, яка бере участь в військових діях. Зокрема на цій підставі Берн відмовляється від реекспорту танкових боєприпасів, які вона продала Німеччині кілька років тому.

Як пояснила представниця концерну Кірстен Хаммеріх, попри позицію Державного секретаріату з економічних питань: "Ми хотіли б отримати офіційне рішення, щоб краще оцінити варіанти ведення бізнесу".

Нагадаємо, 24 лютого у Міноборони Польщі заявили, що перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну.