Правоохоронці поводять слідчі дії в Київській міській державній адміністрації через ситуацію з укриттями.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

"Кілька хвилин тому почались (слідчі дії - ред.)", - розповіла вона.

Однак до завершення слідчих дій правоохоронці не розголошують деталей.

Як відомо, сьогодні вночі російські військові атакували Київ 10 крилатими та балістичними ракетами, усі вони були збиті. Проте уламки впали на проїжджу частину у Дніпровському районі та пошкодили поліклініку у Деснянському районі.

У Деснянському районі через ворожу атаку загинули троє людей - дві жінки та дитина. Жінка хотіла потрапити до укриття, але не змогла цього зробити, адже воно було закрите.