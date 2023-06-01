Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич після трагедії в столиці просить містян перевірити доступність укриттів та бомбосховищ.
Про це він написав у Telegram.
Зараз у Миколаєві загалом в будівлях є 222 укриття, за 93 з них відповідає міська влада. Усі укриття міста нанесені на онлайн-карту.
“Потрібна ваша допомога. Перевірте найближче бомбосховище. Якщо воно виявиться зачиненим – повідомте мені адресу: у коментарях під цим дописом, на сторінці контакт-центру при міській раді або за телефонами:
+38 (0512) 751588
+38 (0512) 533 588
+38 (095) 003 1588
†38 (093) 170 1588
+38 (067) 460 1588”, - розповів мер.
Мер запевнив, що фахівці управління з надзвичайних ситуацій відпрацюють кожну адресу.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські військові атакували Київ 10 крилатими та балістичними ракетами, усі вони були збиті. Проте уламки впали на проїжджу частину у Дніпровському районі та пошкодили поліклініку у Деснянському районі.
У Деснянському районі через ворожу атаку загинули троє людей - дві жінки та дитина. Жінка хотіла потрапити до укриття, але не змогла цього зробити, адже воно було закрите.
Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич після трагедії в столиці просить містян перевірити доступність укриттів та бомбосховищ.
Про це він написав у Telegram.
Зараз у Миколаєві загалом в будівлях є 222 укриття, за 93 з них відповідає міська влада. Усі укриття міста нанесені на онлайн-карту.
“Потрібна ваша допомога. Перевірте найближче бомбосховище. Якщо воно виявиться зачиненим – повідомте мені адресу: у коментарях під цим дописом, на сторінці контакт-центру при міській раді або за телефонами:
+38 (0512) 751588
+38 (0512) 533 588
+38 (095) 003 1588
†38 (093) 170 1588
+38 (067) 460 1588”, - розповів мер.
Мер запевнив, що фахівці управління з надзвичайних ситуацій відпрацюють кожну адресу.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські військові атакували Київ 10 крилатими та балістичними ракетами, усі вони були збиті. Проте уламки впали на проїжджу частину у Дніпровському районі та пошкодили поліклініку у Деснянському районі.
У Деснянському районі через ворожу атаку загинули троє людей - дві жінки та дитина. Жінка хотіла потрапити до укриття, але не змогла цього зробити, адже воно було закрите.