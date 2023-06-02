У четвер, 1 червня, з нагоди Дня захисту дітей на вулиці Соборній в Миколаєві Головне управління ДСНС України у Миколаївській області влаштувало розважальну програму для миколаївців.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Цього дня співробітники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області традиційно привітали маленьких миколаївців зі святом.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій продемонстрували миколаївцям модернізовану пожежно-рятувальну техніку. Дітей ознайомили з тонкощами пожежно-рятувальної справи, показали бойовий одяг в якому бійці ДСНС щоденно ліквідовують пожежі та надзвичайні події.

Кожна дитина мала можливість посидіти за кермом пожежного авто та приміряти одяг справжнього рятувальника.

Для дітей влаштували цікаві конкурси та розваги на пожежну тематику, допомагаючи відчути себе справжнім рятівником.

Нагадаємо, що до Дня захисту дітей «Укрпошта» запустила голосування за нову марку.