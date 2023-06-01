Відсьогодні в семи населених пунктах Донецької області оголошено примусову евакуацію дітей. Планується евакуювати понад 230 дітей.
Про це повідомляється в заяві Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Сьогодні під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
"Члени Коордштабу одностайно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації 239 дітей із 7 населених пунктів Донецької області, де безпекова ситуація залишається критичною", - повідомили в Мінреінтеграції.
Згідно з рішенням, примусова евакуація дітей буде проведена:
За даними міністерства, евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.
"Мінреінтеграції вкотре закликає не нехтувати своєю безпекою й особливо безпекою дітей і негайно евакуюватися до більш безпечних регіонів", - додали в міністерстві.
З питань евакуації з Донецької області можна звернутись до представників місцевої влади або ж за номером: (098) 890-33-18.
Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери на номер: (096) 078-84-33.
Відсьогодні в семи населених пунктах Донецької області оголошено примусову евакуацію дітей. Планується евакуювати понад 230 дітей.
Про це повідомляється в заяві Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Сьогодні під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
"Члени Коордштабу одностайно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації 239 дітей із 7 населених пунктів Донецької області, де безпекова ситуація залишається критичною", - повідомили в Мінреінтеграції.
Згідно з рішенням, примусова евакуація дітей буде проведена:
За даними міністерства, евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.
"Мінреінтеграції вкотре закликає не нехтувати своєю безпекою й особливо безпекою дітей і негайно евакуюватися до більш безпечних регіонів", - додали в міністерстві.
З питань евакуації з Донецької області можна звернутись до представників місцевої влади або ж за номером: (098) 890-33-18.
Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери на номер: (096) 078-84-33.