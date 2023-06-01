Кабінет міністрів доручив евакуювати дітей із дитбудинків та спецзакладів із прифронтових територій та з прикордоння з Росією, а також спростив усиновлення та розширив право на отримання статусу дитини, яка постраждала від воєнних дій.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

З нагоди Дня захисту дітей уряд провів позачергове засідання, під час якого ухвалив низку рішень, що спрямовані на посилення захисту прав та безпеки дітей в Україні, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

— Врегульовуємо питання тимчасової евакуації та повернення за місцем постійного проживання дітей, які навчаються в закладах цілодобового перебування. Ідеться про будинки дитини, спецзаклади освіти, притулки для дітей, будинки-інтернати, — відзначив він.

Кабмін доручив обласним військовим адміністраціям евакуйовувати дітей із закладів, які розташовані в зоні бойових дій менш ніж за 50 км від кордону з Росією та менш ніж за 100 км від тимчасово окупованої території.

Крім того, уряд вніс зміни до низки постанов щодо усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених із зони бойових дій або тимчасово окупованих територій.

— Знімаємо бюрократичні перепони щодо влаштування їх до будинків сімейного типу та до прийомних родин, зокрема за кордоном, та щодо повернення їх в Україну. Водночас удосконалюємо систему обліку таких дітей, — сказав прем’єр.

Додатково Кабмін розширив право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Зокрема, спрощено процедуру для тимчасово переміщених дітей.

Як підкреслив прем’єр-міністр, цей статус після перемоги України дозволить дитині претендувати на компенсацію від держави-агресора.

Нагадаємо, від сьогодні в семи населених пунктах Донецької області оголошено примусову евакуацію дітей. Планується евакуювати понад 230 дітей.