З початку російської агресивної війни Німеччина прийняла на лікування 750 поранених з України та сусідніх країн.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Tagesschau.

Подекуди дуже серйозно поранених і травмованих людей вивезли із зони бойових дій, «щоб вони могли отримати від нас найкраще можливе медичне лікування», заявила федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Наразі близько 2250 пацієнтів з України були прийняті в країнах ЄС та інших країнах, що надають їм підтримку.

Найбільше поранених прийняла Німеччина, за нею йдуть Норвегія (близько 250), Польща та Іспанія (обидві близько 230), пояснили в Міністерстві внутрішніх справ Німеччини.

Нагадаємо, Японія планує прийняти на лікування поранених українських військових у межах підтримки України на тлі оборони проти російського вторгнення.