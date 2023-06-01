Депутат Миколаївської обласної ради, власник компанії «ПАЕК» Юрій Кормишкін взяв участь у Дні поля, який щорічно організовує Миколаївський національний аграрний університет.

Його компанія представила цього року насіння зернових і бобових культур, повідомив він на фейсбук-сторінці.

«День поля, який щорічно організовує Миколаївський національний аграрний університет, давно став подією національного масштабу. Участь у ньому беруть і науковці, і іноземні партнери, і виробники, і представники органів державної влади. Це унікальний майданчик для обміну інформацією та досвідом, демонстрації селекційних досягнень та новітніх технологій в аграрній галузі. Цього року компанія «ПАЕК» представила на заході насіння зернових і бобових культур. Залишаючись провідною аграрною компанією південного регіону, навіть зараз, в умовах війни, продовжуємо рухатись вперед. А розвиток агропромислового комплексу можливий лише пліч-о-пліч із розвитком науки», — прокоментував Юрій Кормишкін.