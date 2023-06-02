Польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький підтвердив, що його країна навчатиме українських пілотів польотам на американських винищувачах F-16. Польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький підтвердив, що його країна навчатиме українських пілотів польотам на американських винищувачах F-16.

Про це він заявив на полях Європейського політичного саміту в Молдові 1 червня, повідомляє «Польське радіо».

Моравецький зазначив, що графік навчань уже визначений, однак підкреслив, що самі винищувачі Польща не зможе передати, оскільки сама їх потребує.

Крім того, глава польського уряду закликав країни, які мають зенітно-ракетні комплекси Patriot, передати їх Україні.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заперечив, що українські пілоти вже почали навчання на американських винищувачах F-16. Але, за його словами, підготовка до навчання триває, і передові групи українських пілотів уже виїхали для цього.