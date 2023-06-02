Російські окупанти завезли на територію заводу «Кримський Титан» вибухівку і мінують територію.
Про це в своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин і призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор», — сказав Олександр Прокудін.
За словами Прокудіна, якщо в атмософеру потраплять тисячі тонн отруйних речовин, це стане другом Чорнобилем.
«Кримський Титан» виробляє діоксид титану. Про те, що росіяни мінують його територію, два дні тому повідомив партизанський рух «Атеш».
Російські окупанти завезли на територію заводу «Кримський Титан» вибухівку і мінують територію.
Про це в своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин і призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор», — сказав Олександр Прокудін.
За словами Прокудіна, якщо в атмософеру потраплять тисячі тонн отруйних речовин, це стане другом Чорнобилем.
«Кримський Титан» виробляє діоксид титану. Про те, що росіяни мінують його територію, два дні тому повідомив партизанський рух «Атеш».