Російські окупанти завезли на територію заводу «Кримський Титан» вибухівку і мінують територію.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин і призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор», — сказав Олександр Прокудін.

За словами Прокудіна, якщо в атмософеру потраплять тисячі тонн отруйних речовин, це стане другом Чорнобилем.