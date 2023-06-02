Війська РФ обстрілюють акваторію Дніпро-Бузького лиману в напрямку Очакова з метою не допустити включення портів Миколаївської області до «зернової угоди».

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк.

Напрямок обстрілів, за її словами, блокує діяльність вже визначених портів і штучно створює перешкоди для майбутніх перспективних напрямків.