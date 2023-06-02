Війська РФ обстрілюють акваторію Дніпро-Бузького лиману в напрямку Очакова з метою не допустити включення портів Миколаївської області до «зернової угоди».
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк.
Напрямок обстрілів, за її словами, блокує діяльність вже визначених портів і штучно створює перешкоди для майбутніх перспективних напрямків.
«Такий напрямок їх вогневого контролю спрямований на недопущення включення Миколаївщини в зернову угоду. Вони продовжують тероризувати зернову угоду не тільки на рівні Стамбульського координаційного центру, де блокують роботу вже визначених портів Одещини, зупиняють операції, штучно створючи перешкоди, так і на цьому напрямку, більш перспективному на майбутнє, вони включають свій тероризм», - сказала Наталя Гуменюк.
Нагадаємо, на сьогодні майже 100% миколаївських портів готові приєднатися до «зернової угоди». Портовики Миколаївщини готові долучитися до експорту українського зерна.
Війська РФ обстрілюють акваторію Дніпро-Бузького лиману в напрямку Очакова з метою не допустити включення портів Миколаївської області до «зернової угоди».
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк.
Напрямок обстрілів, за її словами, блокує діяльність вже визначених портів і штучно створює перешкоди для майбутніх перспективних напрямків.
«Такий напрямок їх вогневого контролю спрямований на недопущення включення Миколаївщини в зернову угоду. Вони продовжують тероризувати зернову угоду не тільки на рівні Стамбульського координаційного центру, де блокують роботу вже визначених портів Одещини, зупиняють операції, штучно створючи перешкоди, так і на цьому напрямку, більш перспективному на майбутнє, вони включають свій тероризм», - сказала Наталя Гуменюк.
Нагадаємо, на сьогодні майже 100% миколаївських портів готові приєднатися до «зернової угоди». Портовики Миколаївщини готові долучитися до експорту українського зерна.