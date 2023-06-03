Альянс закликає країни-членів витрачати щонайменше 2% від ВВП на оборону. Союзники по НАТО повинні підписати більше контрактів з оборонними компаніями, щоб збільшити своє виробництво, адже їхні запаси боєприпасів виснажуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в коментарі Bloomberg.

— Нам потрібно насправді підписувати контракти, тому що тоді промисловість готова інвестувати та нарощувати виробництво, — сказав він.

Столтенберг додав, що НАТО запросив представників оборонної промисловості приєднатися до зустрічі міністрів оборони в Брюсселі пізніше цього місяця для сприяння контактам.

Глава НАТО висловив надію, що союзники також домовляться про план дій оборонної промисловості, коли лідери зберуться на саміті у Вільнюсі в липні, в якому буде описано, як збільшити виробництво та спільні закупівлі, а також як забезпечити оперативну сумісність і стандартизацію.

Альянс також погодився з новими інструкціями щодо бойових боєприпасів, включаючи 155-мм артилерійські снаряди, щоб забезпечити країни більшими запасами як для продовження підтримки України, так і для власних оборонних потреб.

— Поки що союзники вичерпали запаси, щоб мати змогу підтримати Україну — це нестабільний шлях, тому нам потрібно нарощувати виробництво, щоб виконати ці нові та амбітніші цілі, — сказав Єнс Столтенберг.

Альянс збирається погодити нову обіцянку щодо витрат на оборону, яка стане головною темою обговорення міністрів оборони під час їхньої зустрічі. Згідно з нинішнім зобов’язанням, підписаним у 2014 році, союзники по НАТО погодилися витрачати 2% ВВП до 2024 року, але лише вісім із 31 члена наразі досягають цієї мети.

Нагадаємо, сейм Латвії в четвер ухвалив заяву, в якій висловив підтримку Україні на майбутньому Вільнюському саміті НАТО і закликав ухвалити рішення про запрошення України до членства в Альянсі.

Також чеський сенат у середу схвалив резолюцію про підготовку до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі в липні, в якій, серед іншого, відзначив погіршення безпекової ситуації в Європі та підтримав вступ України до НАТО в найкоротші терміни.