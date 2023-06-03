Росія з осені 2022 року не атакує Україну з території Білорусі.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише «Радіо Свобода».

— Наразі противник атакує з території Росії. У них немає потреби особливої (атакувати з території Білорусі). З осені не видно, що противник застосовує своє озброєння з території Білорусі. Зазвичай це Брянська, Курська області, – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Юрій Ігнат також пояснив, чому цієї ночі в Києві було «тихіше».

— Залежить від того, чим атакують. Попереднього разу була балістика. Її на дальніх підступах збивати не можна, бо дальність тих же Patriot невелика – кілька десятків кілометрів. А крилаті ракети можна збивати не лише цим комплексом, а й іншими, навіть мобільними групами, авіацією. Тому крилаті ракети можуть збиватися на підступах до міста, до об’єктів, які вони хочуть уразити, – додав він.

Нагадаємо, росіяни виготовляють новий вид важких 1,5-тонних авіаційних бомб, які українські Сили оборони поки не мають можливості збивати.