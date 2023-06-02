Київський окружний адміністративний суд постановив ухвалу, якою зупинив процес дипломування моряків, започаткований постановою Кабінету міністрів №1499 від 30 грудня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

— Таке рішення є черговою спробою підриву реформи системи дипломування моряків і загрожує поверненню до корупційних схем, — наголосили у відомстві.

Таке рішення виніс Андрій Балаклицький, який, до речі, на початку лютого 2014 року заборонив проводити мирні зібрання у Вишгороді Київської області.

— Ми не згодні з таким рішенням і обов’язково подамо апеляцію. Ми будемо боротися та відстоювати інтереси українських моряків. Дипломування моряків буде побудовано без корупціонерів, з використанням онлайн-інструментів і кращих міжнародних практик, — заявив очільник міністерства Олександр Кубраков.

Водночас він наголосив, що оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання. Тому Адміністрація судноплавства наразі припиняє дипломувати моряків.

У грудні 2022 року уряд ухвалив постанову №1499, яка забезпечує механізм дипломування моряків і увідповіднює законодавство до міжнародних конвенцій, пише hromadske.

Як вказують у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, за пів року реформування Адміністрація судноплавства налагодила роботу Державної кваліфікаційної комісії моряків у Києві та Одесі, готуються до запуску сервіси для моряків через портал «Дія».

За цей час моряки отримали більш як дві тисячі тисяч кваліфікаційних документів у прозорий та законний спосіб. Самі ж іспити містять винятково визнане у всьому світі тестування CES 6.0.

Нагадаємо, журналісти в якості експерименту пройшли державну верифікацію з неіснуючим дипломом моряка, задля перевірки прийнятої урядом постанови 1499.