Сервіс ChatGPT в форматі додатку, який компанія OpenAI представила у травні, з'явився і в українському App Store, версію під Android поки не публікували.
Про це пише AIN.UA.
ChatGPT для iOS – це перший офіційний застосунок під цей сервіс від OpenAI, до цього сервіс працював лише через веб-версію чи стороні додатки.
При цьому додаток працюватиме на пристроях із iOS 16.1 або вище. Він містить усі ті самі функції, що і у веб-версії: можна задавати чату питання, ставити завдання, шукати за його допомогою ідеї тощо.
Додаток ChatGPT має безкоштовну версію і підписку у 20 доларів, яка відкриє додаткові можливості.
Нагадаємо, італійська служба захисту даних заборонила доступ до чат-бота OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT через ймовірні порушення приватності.
Сервіс ChatGPT в форматі додатку, який компанія OpenAI представила у травні, з'явився і в українському App Store, версію під Android поки не публікували.
Про це пише AIN.UA.
ChatGPT для iOS – це перший офіційний застосунок під цей сервіс від OpenAI, до цього сервіс працював лише через веб-версію чи стороні додатки.
При цьому додаток працюватиме на пристроях із iOS 16.1 або вище. Він містить усі ті самі функції, що і у веб-версії: можна задавати чату питання, ставити завдання, шукати за його допомогою ідеї тощо.
Додаток ChatGPT має безкоштовну версію і підписку у 20 доларів, яка відкриє додаткові можливості.
Нагадаємо, італійська служба захисту даних заборонила доступ до чат-бота OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT через ймовірні порушення приватності.