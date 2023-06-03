Сервіс ChatGPT в форматі додатку, який компанія OpenAI представила у травні, з'явився і в українському App Store, версію під Android поки не публікували.

Про це пише AIN.UA.

ChatGPT для iOS – це перший офіційний застосунок під цей сервіс від OpenAI, до цього сервіс працював лише через веб-версію чи стороні додатки.

При цьому додаток працюватиме на пристроях із iOS 16.1 або вище. Він містить усі ті самі функції, що і у веб-версії: можна задавати чату питання, ставити завдання, шукати за його допомогою ідеї тощо.

Додаток ChatGPT має безкоштовну версію і підписку у 20 доларів, яка відкриє додаткові можливості.

Нагадаємо, італійська служба захисту даних заборонила доступ до чат-бота OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT через ймовірні порушення приватності.