Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримає грант ЄС за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у понад 50 мільйонів євро на тимчасові мости для відновлення мобільності.

Про це держагентство повідомило на своїй Facebook-сторінці.

ЄІБ, банк ЄС та Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України підписали грантову угоду про виділення понад 50 мільйонів євро.

Агентство відновлення використає грантові кошти для закупівлі тимчасових мостів, які підвищать мобільність населення України.

Ці мости допоможуть Україні подолати проблеми, які виникли внаслідок російських атак, зокрема із поліпшенням доступу українців до базових послуг та необхідної допомоги.

ЄІБ надасть Україні грантові кошти ЄС, доступні в межах Інвестиційної платформи сусідства Європейського Союзу, які до війни передбачалися для підтримки впровадження кредитної угоди ЄІБ щодо транспортного сполучення в Україні.

Цей грант доповнює пакети Екстрених заходів солідарності від ЄІБ, підготовлених у співпраці з Європейською комісією як терміновий захід для підтримки України.

Заходи передбачають виділення Україні 2,3 мільярди євро екстреної допомоги, з яких 1,7 мільярди євро вже було виплачено у 2022 році на потреби критичної інфраструктури для забезпечення життєдіяльності країни.

Нагадаємо, в Миколаївській області дорожники відновили один міста та встановили пʼять тимчасових переправ.