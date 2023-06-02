Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається схили Україну до переговорів з Росією. Він відмовляє українців від майбутнього контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

Угорський прем’єр зазначив, що Україна готується до контрнаступу, який «є справою українців». Орбан заявив, що як «людина з півторарічним військовим досвідом» він знає про «втричі більші втрати» атакуючої сторони у порівнянні з тими, хто обороняється.

«А в країні, населення якої становить лише малу частину населення супротивної сторони, розпочати великий військовий наступ у таких умовах — значить влаштувати криваву різню», — сказав прем’єр Угорщини.

Він закликав «переконати сторони» розпочати мирні переговори до початку контрнаступу.

Також Орбан вважає себе єдиним прем’єром в Євросоюзі, який нібито виступає за мир. Він заявив, що поки знаходиться при владі, Угорщина не воюватиме проти Росії.

Нагадаємо, Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій висловив «серйозне занепокоєння» подіями в Угорщині. Євродепутати засудили навмисні та систематичні зусилля країни з підриву цінностей ЄС.