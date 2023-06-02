Протягом січня-березня 2023 року Миколаївська область експортувала товарів на 315,1 мільйон гривень.

Про це свідчать дані Головного управління статистики у Миколаївській області, пишуть «НикВести».

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, значно знизився експорт зернових культур, проте зросли продажі олії, насіння і плодів олійних рослин.

Жирів та олії тваринного або рослинного походження Миколаївщина експортувала за кордон на 48,1 мільйона гривень. Це на 23,7% більше, ніж у січні-березні минулого року. Насіння та плодів олійних рослин — на 29,3 мільйона, що на 15,8% більше. Зернових культур на 214,5 мільйонів. Це на 43,9% менше, ніж минулоріч.

Водночас регіон імпортував товарі на 122,1 мільйон. Найбільше зріс імпорт добрив (27,7 мільйона гривень) — на 100,2%. Знизився на 48,4% імпорт реакторів, котлів і машин (14,4 тисячі), а також палива і нафтопродуктів (18,9 мільйона) — на 85,9%.

Раніше повідомлялося, що війська РФ обстрілюють акваторію Дніпро-Бузького лиману в напрямку Очакова з метою не допустити включення портів Миколаївської області до «зернової угоди».