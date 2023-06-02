Китайські авіакомпанії почали уникати польотів над російським повітряним простором під час затверджених рейсів до та з США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У відповідь на заборону Вашингтоном російських польотів над США, Росія заборонила авіакомпаніям США та іншим іноземним перевізникам літати над своїм повітряним простором.

Згідно з даними FlightAware, китайські рейси, які нещодавно були схвалені Вашингтоном, почали уникати повітряного простору Росії, тоді як раніше схвалені рейси — все ще використовують його.

Як пише видання, з травня Міністерство транспорту США заявило, що дозволить авіакомпаніям Китаю збільшити кількість пасажирських рейсів до США до 12 щотижневих рейсів в обидва кінці. Це, зі свого боку, дорівнює кількості рейсів, дозволених Пекіном для американських перевізників.

Помічник міністра оборони США з питань авіації та міжнародних відносин Енні Петсонк відмовилась відповідати на питання, чи було затвердження додаткових рейсів умовою для відмови від російського повітряного простору.

«Прямі рейси мають важливе значення для збільшення взаємних візитів між китайським і американським народами. Ми сподіваємося, що відновлення більшої кількості рейсів сприятиме збільшенню потоку людей і торгівлі між двома країнами», — відзначив прессекретар посольства Китаю в США Лю Пенг.

Нагадаємо, Лі Хуей, спецпредставник Китаю щодо «врегулювання» війни в Україні, під час турне Європою закликав західних політиків віддати Росії окуповані українські території.