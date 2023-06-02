Глава переговорів з формування нового уряду Фінляндії Петтері Орпо назвав «само собою зрозумілим», що обмеження на в’їзд для російських туристів буде продовжене.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомив фінський телерадіомовник Yle.

Введені торік обмеження для громадян Росії закінчаться, коли чинний уряд закінчить свою роботу. Однак, за словами Орпо, новий уряд не буде нічого змінювати в цьому питанні.

«Очевидно, що обмеження на в’їзд збережуться, оскільки війна триває», — констатував Орпо.

У вересні минулого року влада Фінляндії ухвалила рішення закрити кордон для російських туристів.

Нагадаємо, фінська авіакомпанія Finnair пропонує знижку 95% для українців на авіаквитки до Гельсінкі при польоті до 30 вересня 2023 року з п’яти міст Європи.