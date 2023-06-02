Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

Його відсторонили до 25 липня, повідомляється на сайті ВРП.

Такі строки пов’язані з тим, що, відповідно до законодавства, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру.