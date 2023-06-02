Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.
Його відсторонили до 25 липня, повідомляється на сайті ВРП.
Такі строки пов’язані з тим, що, відповідно до законодавства, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру.
Нагадаємо, приблизно опівночі 26 травня, за даними слідчих, голова одного з районних судів Київської області за кермом автомобіля наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України. Від отриманих травм боєць загинув на місці.
Після цього Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, якого підозрюють у наїзді автомобілем на бійця Національної гвардії в Києві.
Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.
Його відсторонили до 25 липня, повідомляється на сайті ВРП.
Такі строки пов’язані з тим, що, відповідно до законодавства, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру.
Нагадаємо, приблизно опівночі 26 травня, за даними слідчих, голова одного з районних судів Київської області за кермом автомобіля наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України. Від отриманих травм боєць загинув на місці.
Після цього Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, якого підозрюють у наїзді автомобілем на бійця Національної гвардії в Києві.