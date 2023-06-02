У Миколаєві на перетині вулиць Пограничної та Маршала Василевського зіткнулися автомобіль Ford Mustang і автобус Isuzu.

Про це повідомляють «Новини-N».

Автобус, що їхав вулицею Маршала Василевського, з боку проспекту Центрального, у напрямку вулиці Кузнецької, на перехресті не пропустив «Форд», що рухався по вулиці Пограничній, з боку 6-ї Слобідської, у напрямку проспекту Богоявленського.

Транспортні засоби зіткнулися просто посеред перехрестя.

Зважаючи на те, що на місці події знаходиться швидка, внаслідок ДТП є постраждалі. Обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.

Через аварію рух по вул. Пограничній заблоковано на ділянці від 6-ї Слобідської до вул. Маршала Василевського.