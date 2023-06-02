У Миколаєві на одному з блокпостів патрульні зупинили водія, який перевозив 1000 пачок цигарок без акцизу.

Про це повідомляє патрульна поліція Миколаївської області.

«Інспектори зупинили автомобіль Renault Kangoo для перевірки. Під час огляду автівки патрульні виявили велику кількість цигарок без акцизних наліпок (близько 1000 пачок), а також 36 пляшок ємністю 5-6 літрів з рідиною з характерним запахом спирту», - пишуть в пресслужбі.

Інспектори викликали на місце події слідчих для подальшого з'ясування всіх обставин справи.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік з ознаками сп’яніння пропонував патрульним гроші за непритягнення його до відповідальності.