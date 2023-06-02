У Міжнародний день захисту дітей обласна організація Товариства Червоного Хреста України спільно з «Save the Children» провели захід для малечі.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

У представленій програмі розваг були майстер-класи, активні ігри, інструктажі з безпечної поведінки в особливостях умов воєнного стану і надання першої допомоги.

У ігровій формі дітей ознайомили з правилами виявлення небезпечних предметів, з основами медичної допомоги і навіть надали можливість спробувати себе у ролі робітників аварійно-рятувальних служб.

Також під час заходу було анонсовано відкриття дитячого простору від «Save the Children», яке кожного дня протягом всього літа планує приймати в себе батьків з дітьми.