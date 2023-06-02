Президент України Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ Ігорю Клименко провести повну ревізію всіх захисних споруд в Україні.

Про це він повідомив у свою телеграм-каналі після засідання Ставки.

Також він доручив ще одному члену Ставки — міністру стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну зробити ревізію укриттів Києва за 10 днів.

«Ставка. Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища. Доручив члену Cтавки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт — за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, — те саме по Україні», — повідомив президент.

Як відомо, в ніч на 1 червня російські військові атакували Київ 10 крилатими та балістичними ракетами, усі вони були збиті. Проте уламки впали на проїжджу частину у Дніпровському районі та пошкодили поліклініку у Деснянському районі.

У Деснянському районі через ворожу атаку загинули троє людей - дві жінки та дитина. Жінка хотіла потрапити до укриття, але не змогла цього зробити, адже воно було закрите.

Через це правоохоронці повели слідчі дії в Київській міській державній адміністрації.