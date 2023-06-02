Україна надзвичайно зацікавлена в ініціативах інших держав щодо мирного врегулювання, але виключно на базі української формули миру.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах другої зустрічі Європейської політичної спільноти в Молдові.

«Є у війні агресор, і є жертва. Є той, хто починає війну й заходить на територію іншої держави. Мирний план не може готувати агресор – готують ті, хто постраждав. Війна на нашій землі, тому формула миру може бути тільки наша», – сказав Глава держави.

За його словами, українська формула миру не є остаточною і передбачає простір для дипломатії, якщо «ти не розмовляєш ракетами, як Росія».

«Люди з інших континентів не стоять осторонь, а хочуть долучитися, щоб закінчити війну. Вони мають повне право висувати свої ініціативи, і ми будемо вдячні, якщо вони прийдуть до нас, не нав’язуючи, а пропонуючи. Це і є діалог», – додав Президент.

Водночас він наголосив: до реалізації мирного плану може долучитися будь-яка країна, окрім держави-агресора.

«Не Росія через якусь країну, тому що ми одразу бачимо почерк. Бажано, щоб до нашого мирного саміту була залучена максимальна кількість країн із різних куточків світу. Це дуже важливо», – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що проведення такого саміту може стати фундаментом безпекової архітектури світу в майбутньому.

«Коли ти залучаєш увесь світ і показуєш, що одна країна ізольована через її агресію, що всі об’єднаються попри різні інтереси просто проти війни, проти агресії, проти авторитаризму… Тому я дуже підтримую саме такий формат», – зазначив Президент.



