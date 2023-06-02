На тимчасово окупованих територіях Донецької області бракує питної та технічної води. Росіяни розікрали гроші, виділені на ремонт інфраструктури.

Про це повідомляє Центр національного спротиву .

Як зазначається, працівники підконтрольного окупантам "державного унітарного підприємства ДНР "Вода Донбаса" не можуть забезпечити ремонт мереж та об’єктів водопостачання та водовідведення.

Також спостерігається проблема із підвозом звичайної питної води населенню окупованих міст.

За інформацією ЦНС, причина нестачі води полягає в тому, що окупаційна адміністрація у Донецькій області банально розікрала кошти, виділені на ремонт інфраструктури.