До Міжнародного дня захисту дітей для малечі Миколаєва та області гуманітарний штаб Олександра Гайду влаштував свято в Миколаївському академічному художньому драматичному театрі.

На ігрову виставу «Одного разу в Африці» запросили 140 дітей з родин підприємств критичної інфраструктури, багатодітних родин та дітей з інвалідністю.

⁃ Навіть у воєнний час хочеться, аби більше діток посміхалися та мали гарний настрій. Щоб додати яскравих емоцій - ми з компанією «Дельта Вілмар» та «Рум‘яний хліб» підготували святкову виставу та солодощі. Хочеться, аби в такому ж позитивному настрої, мирно та спокійно миколаївські діти провели усе літо,- зазначив народний депутат Олександр Гайду.

За словами директора, художнього керівника театру Артема Свистуна, такі заходи неймовірно важливі для дітей та вселяють надію у спокійне мирне життя.

- Я хочу подякувати Олександру Гайду та його штабу за продовження чудової традиції дарувати дітям свято. Діти Миколаєва мають відчувати на повну всю радість дитинства. Коли ми бачимо очі цих дітей та їхніх батьків, то розуміємо, що життя у місті продовжується, - розповів директор театру Артем Свистун.

Після вистави всі маленькі гості отримали солодкі пакунки.

- У нас з донькою чудові враження від вистави. Я дякую за запрошення. Ми отримали море позитиву. Дітки посміхаються, отже свято вдалося, - розповіла жителька міста Ірина.

Нагадаємо, за підтримки народного депутата Олександра Гайду в Миколаївському академічному художньому драмтеатрі проводили новорічне свято для дітей з вразливих категорій.