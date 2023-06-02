У Миколаєві почав працювати перший в Україні Координаційно-консультативний центр підтримки цивільного населення.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Центр створили у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я при Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Відомо, що під час першого засідання Координаційного центру розглянуто пріоритетні напрями роботи, спрямовані на адаптацію та покращення умов життя внутрішньо переміщених осіб.

Робота центру буде спрямована на вирішення питань соціального захисту, зокрема забезпечення житлом і сприяння зайнятості постраждалого населення, надання психосоціальної, медичної та правової допомоги.