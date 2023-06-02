В окупованій Михайлівці (Запорізька область) сьогодні, 2 червня, підірвали автомобіль з колаборантами та окупантами.

«Колаборантам і окупантам Михайлівки точно не до спокійного вечора п’ятниці. Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались - авто з чотирма прихильниками кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед них був і бізнесмен місцевого розливу Давидюк - власник кафе «Гетьман», який гостинно годував росіян. Мер Мелітополя додав, що зараз уточнюється інформація щодо загиблих росіян.

«Замість тисячі слів. Вибуховий наслідок причетності до колабораційної діяльності. Сили спротиву вкотре доводять: кожного, хто зрадив державу, чекає свій «кінець», - написав мер Мелітополя.

Нагадаємо, біля міста Нижній Новгород 6 травня підірвали автомобіль російського пропагандиста, письменника, бойовика «ЛДНР» Захара Прилєпіна.