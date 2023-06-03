У Туреччині 3 червня пройшла церемонія інавгурації переобраного на пост президента Реджепа Ердогана.

Він склав присягу в парламенті країни, повідомляє Anadolu.

Тимчасовий голова парламенту Туреччини Девлет Бахчелі передав Ердогану документ, який свідчить про перемогу на виборах президента.

Потім Ердоган зачитав текст присяги – поклявся «з честю і гідністю стояти на варті державності та незалежності країни» та «захищати і звеличувати славу і честь Турецької Республіки». Термін повноважень Ердогана триватиме до 2028 року.

Нагадаєио, що чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перемін на виборах. За офіційними даними, він отримує 52,10% голосів, а Киличдароглу — 47,90%