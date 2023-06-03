Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що протягом останнього часу його стало набагато менше в інформаційному просторі, бо зараз вже працює інформаційна система, якої не було на початку війни. Крім того, на початку повномасштабної війни людям потрібні були такі «заспокійливі пігулки».

Про це голова ОВА розповів в інтерв'ю «Главкому».

— Всі до всього звикають. Ці заспокійливі пігулки були потрібні саме тоді, аби збалансувати людей. Зараз людям навпаки потрібен «озвірин», як у мультику про кота Леопольда. Люди мають активізуватися, мобілізуватися та включитися знову, бо працювати на адреналіні завжди легко на коротку перспективу, а от на довгу — набагато важче. А це треба робити, бо війна йде. Попереду у нас основна битва, на якій треба сконцентруватися, — наголошує Кім.

Керівник Миколаївщини каже, що вже навіть трохи «відвик від публічності і повернувся до щоденної роботи». За його словами, на початках повномасштабного вторгнення військова тематика займала 100% часу, коли «стояло питання вижити та відбитися», а зараз «горизонт планування трохи інший».

— Наразі в наші завдання входить не тільки допомога армії, але й економіка – відновлення робочих місць, перезапуск підприємств та інше. Я ж не можу щодня виступати і казати, що за пів року ми відбудуємо якийсь об’єкт. Тож відповідно і засоби інформування змінилися, — пояснив Віталій Кім.

Нагадаємо, що голова Миколаївської військової адміністрації зізнався, що не вірив в те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стане реальністю. Тому ні він особисто, ні область, не були готові до цього.