Частина колаборантів у Миколаєві просто сидить тихо, у латентному стані.

Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Вони ж не можуть за такого результату, який показує Україна на полі бою, проявляти себе. Тих, хто досі не зрозумів реалій, саджають у в’язницю, наші спецслужби працюють. Ми 100% часу на це витрачаємо і, вважаю, досить ефективно все робимо, — зазначив голова ОВА.

Окрім цього Віталій Кім додав, що активні колаборанти, які вже бачили себе у владі під російськими прапорами і готували все для цього, всі повтікали.

Нагадаємо, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що протягом останнього часу його стало набагато менше в інформаційному просторі, бо зараз вже працює інформаційна система, якої не було на початку війни. Крім того, на початку повномасштабної війни людям потрібні були такі «заспокійливі пігулки».