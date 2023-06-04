Уряд Нідерландів працюватиме над збільшенням кількості систем ППО Patriot для України.
Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Телеграмі.
— Уряд Нідерландів працюватиме над збільшенням кількості Patriot для України. Працюємо над відповідною коаліцією, — сказав Єрмак.
Нагадаємо, що українські військові використали комплекс Patriot, щоб збити російський бомбардувальник.
Уряд Нідерландів працюватиме над збільшенням кількості систем ППО Patriot для України.
Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Телеграмі.
— Уряд Нідерландів працюватиме над збільшенням кількості Patriot для України. Працюємо над відповідною коаліцією, — сказав Єрмак.
Нагадаємо, що українські військові використали комплекс Patriot, щоб збити російський бомбардувальник.