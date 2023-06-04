На Вознесещині правоохоронці затримала жінку, яка продавала метадон та зберігала вдома гранату.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Зазначається, що 38-річна мешканка Южноукраїнська продавала метадон місцевим мешканцям та зберігала гранату з запалом. За вчинення вказаних злочинів фігурантці загрожує до десяти років позбавлення волі.

Під час проведення особистого огляду фігурантки правоохоронці виявили та вилучили 109 пігулок метадону. Також вдома у жінки поліцейські знайшли корпус гранати РГД-5 та запал до неї.

Слідчі затримали фігурантку у порядку ст. 208 КПК України. Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу для проведення відповідних досліджень, за результатами яких відносно зловмисниці будуть прийняті подальші процесуальні рішення.

Нагадаємо, що на Миколаївщині поліцейські затримали вознесенця за незаконне зберігання озброєння. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.