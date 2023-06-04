У суботу, 3 червня, під час відпочинку на території мікрорайону Намив у Миколаєві потонув юнак. Хлопець 2004 року народження стрибнув з пірса і зник під водою.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області.

В неділю, 4 червня, рятувальники знайшли тіло загиблого в акваторії Бузького лиману.

— 4 червня о 09:06 водолазно-рятувальним відділенням аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення в акваторії Бузького лиману виявлено тіло молодого чоловіка 2004 р. н., який потонув напередодні, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві пляжі та прибережні зони відпочинку закриті для відвідування.

Раніше, мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем повідомлялося, що на пляжах можна буде відпочивати, якщо рятівники ретельно дослідять прилеглу акваторію і розмінують усі ділянки.