Бійці Збройних сил України «успішно контратакували» армію РФ на Сватівському напрямку та просунулись на 400 метрів.

Про це йдеться в заяві командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.

Командувач відвідав українських захисників на передовій та зазначив, що «ЗСУ не лише обороняються, але й контратакують».

За словами Олександра Сирського, армія РФ посилила своє угруповання штурмовими загонами «Шторм Z», які складаються з в’язнів. Також, за його інформацією, російські військові перейшли до наступальних дій районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Білогорівка, Спірне. Вони намагаються «продавити оборону» українських військ.

Олександр Сирський відзначив «успішну роботу українських захисників, які в умовах штурмів змогли відкинути ворога та просунутися на різних ділянках».

— Хочу відмітити роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його «плечах» просунувся вперед на 400 метрів, – зазначив генерал.

Також він повідомив, що бійці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади «тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу».

Нагадаємо, на початку травня українські військові просунулися на Бахмутському напрямку вперед на два кілометри.