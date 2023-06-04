Бійці Збройних сил України «успішно контратакували» армію РФ на Сватівському напрямку та просунулись на 400 метрів.
Про це йдеться в заяві командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.
Командувач відвідав українських захисників на передовій та зазначив, що «ЗСУ не лише обороняються, але й контратакують».
За словами Олександра Сирського, армія РФ посилила своє угруповання штурмовими загонами «Шторм Z», які складаються з в’язнів. Також, за його інформацією, російські військові перейшли до наступальних дій районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Білогорівка, Спірне. Вони намагаються «продавити оборону» українських військ.
Олександр Сирський відзначив «успішну роботу українських захисників, які в умовах штурмів змогли відкинути ворога та просунутися на різних ділянках».
— Хочу відмітити роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його «плечах» просунувся вперед на 400 метрів, – зазначив генерал.
Також він повідомив, що бійці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади «тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу».
Нагадаємо, на початку травня українські військові просунулися на Бахмутському напрямку вперед на два кілометри.
Бійці Збройних сил України «успішно контратакували» армію РФ на Сватівському напрямку та просунулись на 400 метрів.
Про це йдеться в заяві командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.
Командувач відвідав українських захисників на передовій та зазначив, що «ЗСУ не лише обороняються, але й контратакують».
За словами Олександра Сирського, армія РФ посилила своє угруповання штурмовими загонами «Шторм Z», які складаються з в’язнів. Також, за його інформацією, російські військові перейшли до наступальних дій районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Білогорівка, Спірне. Вони намагаються «продавити оборону» українських військ.
Олександр Сирський відзначив «успішну роботу українських захисників, які в умовах штурмів змогли відкинути ворога та просунутися на різних ділянках».
— Хочу відмітити роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його «плечах» просунувся вперед на 400 метрів, – зазначив генерал.
Також він повідомив, що бійці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади «тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу».
Нагадаємо, на початку травня українські військові просунулися на Бахмутському напрямку вперед на два кілометри.