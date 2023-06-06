Сполучені Штати запровадили санкції проти семи росіян за їхню роль у кампанії зловмисного впливу в Молдові. Також під американські обмеження потрапила одна російська компанія.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

Так, до санкційного списку США потрапили:

Костянтин Прокопович Сапожников — лідер групи зловмисного впливу. Організував змову з метою дестабілізації уряду Молдови на початку 2023 року.

Юрій Юрійович Маколов — займається матеріально-технічним забезпеченням змови з дестабілізації уряду Молдови.

Гліб Максимович Хлопонін — займається збором охорони різних урядових будівель у Молдові для змови з дестабілізації уряду Молдови.

Світлана Андріївна Бойко — старша членкиня групи шкідливого впливу і займається складанням бюджету для змови з дестабілізації уряду Молдови.

Олексій В’ячеславович Лосєв — проводить розвідку в Молдові для змови з дестабілізації уряду Молдови. Лосєв володіє майстернею Perko Julleuchter, що виробляє керамічні ліхтарі. Майстерня також потрапляє під американські санкції.

Василь Вікторович Громовиков — залучений до фінансування змови з дестабілізації уряду Молдови.

Анна Травнікова — залучена в операції впливу зловмисної групи впливу, спрямовані на іноземну аудиторію. Ці операції були спрямовані на те, щоб схилити громадську думку за кордоном на користь Росії в контексті триваючої війни Росії проти України.

Нагадаємо, лідерка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про домовленість щодо вільного роумінгу для мобільних операторів Молдови.