Сполучені Штати запровадили санкції проти семи росіян за їхню роль у кампанії зловмисного впливу в Молдові. Також під американські обмеження потрапила одна російська компанія.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.
Так, до санкційного списку США потрапили:
Костянтин Прокопович Сапожников — лідер групи зловмисного впливу. Організував змову з метою дестабілізації уряду Молдови на початку 2023 року.
Юрій Юрійович Маколов — займається матеріально-технічним забезпеченням змови з дестабілізації уряду Молдови.
Гліб Максимович Хлопонін — займається збором охорони різних урядових будівель у Молдові для змови з дестабілізації уряду Молдови.
Світлана Андріївна Бойко — старша членкиня групи шкідливого впливу і займається складанням бюджету для змови з дестабілізації уряду Молдови.
Олексій В’ячеславович Лосєв — проводить розвідку в Молдові для змови з дестабілізації уряду Молдови. Лосєв володіє майстернею Perko Julleuchter, що виробляє керамічні ліхтарі. Майстерня також потрапляє під американські санкції.
Василь Вікторович Громовиков — залучений до фінансування змови з дестабілізації уряду Молдови.
Анна Травнікова — залучена в операції впливу зловмисної групи впливу, спрямовані на іноземну аудиторію. Ці операції були спрямовані на те, щоб схилити громадську думку за кордоном на користь Росії в контексті триваючої війни Росії проти України.
Нагадаємо, лідерка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про домовленість щодо вільного роумінгу для мобільних операторів Молдови.
Сполучені Штати запровадили санкції проти семи росіян за їхню роль у кампанії зловмисного впливу в Молдові. Також під американські обмеження потрапила одна російська компанія.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.
Так, до санкційного списку США потрапили:
Костянтин Прокопович Сапожников — лідер групи зловмисного впливу. Організував змову з метою дестабілізації уряду Молдови на початку 2023 року.
Юрій Юрійович Маколов — займається матеріально-технічним забезпеченням змови з дестабілізації уряду Молдови.
Гліб Максимович Хлопонін — займається збором охорони різних урядових будівель у Молдові для змови з дестабілізації уряду Молдови.
Світлана Андріївна Бойко — старша членкиня групи шкідливого впливу і займається складанням бюджету для змови з дестабілізації уряду Молдови.
Олексій В’ячеславович Лосєв — проводить розвідку в Молдові для змови з дестабілізації уряду Молдови. Лосєв володіє майстернею Perko Julleuchter, що виробляє керамічні ліхтарі. Майстерня також потрапляє під американські санкції.
Василь Вікторович Громовиков — залучений до фінансування змови з дестабілізації уряду Молдови.
Анна Травнікова — залучена в операції впливу зловмисної групи впливу, спрямовані на іноземну аудиторію. Ці операції були спрямовані на те, щоб схилити громадську думку за кордоном на користь Росії в контексті триваючої війни Росії проти України.
Нагадаємо, лідерка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про домовленість щодо вільного роумінгу для мобільних операторів Молдови.